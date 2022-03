Aeromexico mette la parola fine al Chapter 11

13:08

Aeromexico lascia il Chapter 11 dopo 20 mesi. Il vettore sta uscendo dalla procedura fallimentare negli Usa dopo aver capitalizzato e ottenuto 3,7 miliardi di dollari in prestiti, finanziamenti e contributi in conto capitale.

Durante l’iter ha presentato un piano di ristrutturazione, si legge su Simpleflying, che prevede investimenti per 5 miliardi di dollari sulla flotta e nuove strategie per migliorare i servizi per i passeggeri. Nel corso del 2022 riceverà 22 nuovi Boeing di corto, medio e lungo raggio. Sul piano operativo internazionale, invece, la compagnia messicana ha già annunciato il riavvio del collegamento tra Mexico City e Londra quest’anno.



“Siamo pronti a volare in una nuova era - ha detto Andrés Conesa, direttore Generale di Aeromexico - e a raggiungere nuovi traguardi di mercato”. S. P.