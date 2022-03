Bastian, Delta e le previsioni sui prezzi dei voli

08:00

Almeno il 10% in più. Sarà questo l’aumento del prezzo dei voli in conseguenza dell’impennata dei costi del petrolio secondo Ed Bastian (nella foto), ceo di Delta Air Lines.

Come riporta travelpulse.com secondo il manager si parlerebbe di circa 25 dollari di aumento su un biglietto nazionale negli States. Le tratte internazionali invece potranno essere anche superiori.



Bisogna tenere conto che il prezzo al barile è al suo massimo da 14 anni a questa parte e il fuel è la principale voce di spesa per i vettori dopo gli stipendi.



Come già fatto da altri vettori, anche Delta prevede di applicare supplementi sui prezzi del carburante.