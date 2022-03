Autonoleggio di lusso, le tendenze dei big spender in vacanza

09:21

Sono esigenti, a volte capricciosi. Una volta su dieci viaggiano in jet privato e anche in vacanza non rinunciano a guidare auto costose e full optional. Sono alcune delle dinamiche del mercato del rental car di lusso emerse nei giorni scorsi a Roma dal primo global meeting di Driverso, la piattaforma per la prenotazione di vetture di alta gamma nata nel 2017.

“Parliamo di clienti - ha spiegato Pierluigi Galassetti, co-fondatore di Driverso - solitamente di un livello culturale elevato, altamente fidelizzati, abituati a fare almeno cinque viaggi internazionali durante l’anno e con un’età compresa tra i 35 e i 55 anni. Il 70% delle volte sono maschi, ma c’è anche un 30% di donne che di solito sceglie di guidare cabriolet o suv”.



Consumatori fortemente reattivi che, ha proseguito il manager, “non hanno risentito come gli altri della pandemia, ma, non appena allentate le restrizioni, sono tornati subito a viaggiare e a spendere”.



Galassetti ha però sottolineato che la crisi produttiva che ora sta investendo l’universo delle quattro ruote ha impattato anche il segmento up level. “La penuria dei microchip ha portato i produttori quando non a cancellare almeno a ritardare gli ordini delle auto di lusso. Questo sta avendo riflessi importanti sui prezzi del noleggio, aumentati in due anni del 60%”.



Amina D'Addario