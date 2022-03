Latam lancia ‘Ready to fly’ per semplificare l’invio della documentazione sanitaria

17:32

Un sistema più snello per inoltrare i documenti sanitari necessari a viaggiare. Latam lancia ‘Ready to fly’, un sistema che consente di inviare la documentazione via Whatsapp tra le 6 e le 48 ore prima del volo.

Il funzionamento prevede un link all’account WhatsApp di Latam tramite mail; dopo la selezione della lingua, i clienti possono inserire le informazioni di viaggio e in seguito passaporto, modulo sanitario, test Covid o certificato di vaccinazione. Dopo l’approvazione, gli utenti ricevono un messaggio di conferma.



"Questa nuova funzionalità - spiega Paulo Miranda, vice president of customers di Latam Airlines Group - si aggiunge ai diversi strumenti che il gruppo ha messo a disposizione dei passeggeri per migliorare l’esperienza di viaggio, ridurre i tempi di elaborazione pre-volo e ottimizzare il tempo in aeroporto”.