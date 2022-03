Klm: con la summer tornano i numeri pre pandemia. Spinta long haul

11:37

Un ritorno molto prossimo ai livelli pre pandemia nel network europeo e un deciso incremento sulle rotte intercontinentali con una rete di ben 71 destinazioni. Sono numeri importanti quelli dell’orario estivo di Klm, che guarda con ottimismo alla nuova stagione puntando a un deciso ritorno verso la normalità, nonostante le difficoltà legate al conflitto in corso e alle ripercussioni sul costo del carburante. Proprio Klm aveva annunciato in questi giorni la necessità di inserire una fuel surcharge sui voli a lungo raggio a partire dal prossimo 25 marzo.

L'Europa

Per quanto riguarda il Vecchio Continente la compagnia olandese ha messo in campo un incremento del 10 per cento dell’offerta rispetto allo scorso anno prevedendo collegamenti su 96 destinazioni in totale e aumentando l’impegno su alcune rotte business, dove si registra un incremento della domanda.



Per il long haul in primo piano i voli sugli Stati Uniti dove verranno collegate 12 destinazioni, mentre in Sud America ci sarà una rete nuovamente capillare con 8 collegamenti. Tra le new entry si segnala il volo su Port of Spain e il ritorno della rotta su Zanzibar.