Flynas: la low cost saudita punta al grande balzo con un ordine da 250 aerei

19:30

Flynas, la compagnia aerea saudita che ambisce a diventare il principale vettore low cost del Medio Oriente, raddoppia i piani di crescita. Secondo quanto diffuso dall'azienda, si parla di un ordine di 250 aeromobili, una mossa spinta anche dalle autorità governative nell'ottica di costruire una vera e propria industry turistica del Golfo.

Le trattative sarebbero attualmente aperte sia con Airbus sia con Boeing. A oggi Flynas opera con 35 aeromobili, un numero che risulterebbe esiguo se le previsioni per i prossimi anni si concretizzassero: entro il 2030 l'Arabia Saudita punta ad attrarre infatti 100milioni di turisti, un flusso cinque volte superiore al 2019.



Come riporta bloomberg.com, Bander Al-Mohanna, ceo della compagnia basata a Riyadh, ha rivelato che nei progetti futuri è prevista la possibilità di acquisire aeromobili come gli Airbus A330neo e i Boeing 787. G. G.