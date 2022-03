Vueling all’attacco di Orly: l’avanzata del vettore

13:18

Continua la conquista dei cieli europei da parte di Vueling. Prossima tappa l’aeroporto di Parigi Orly, dove Vueling coglie l’occasione degli slot lasciati liberi da Air France in cambio della ricapitalizzazione.

Come riporta tourmag.com l’amministratore delegato Marco Sansavini ha annunciato che Vueling diventerà la seconda compagnia internazionale sullo scalo dopo Air France-Transavia, superando easyJet.



L’obiettivo, al momento, è tornare per questa stagione estiva ai livelli dell’estate del 2019 e dunque recuperare tutto quanto lasciato sul terreno in questi due anni.



Vueling dallo scalo opererà 47 rotte, ovvero ben 36 in più rispetto all’estate 2019.