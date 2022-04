Lauda assume in Italia: da domani il recruiting del vettore del gruppo Ryanair

09:44

Inizieranno domani le giornate di recruiting ospitate da Crewlink per la selezione in Italia di personale da assumere nella compagnia aerea del Gruppo Ryanair, Lauda. Nel dettaglio si tratta della ricerca di 50 nuovi membri del personale di cabina che verranno impiegati per sostenere lo sviluppo annunciato per la programmazione estiva sulla Penisola.

Gli appuntamenti inizieranno a Roma domani 2 aprile presso l’hotel Tor Vergata per proseguire poi a Catania il 3 e 4 aprile (NH Catania Centro) e a Napoli nei due giorni successivi (Hotel Cristina Napoli). Chiuderà il tour di selezione Palermo l’8 e il 9 aprile all’Ibis Style Palermo President.