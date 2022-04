Emirates, da luglio il secondo giornaliero per Mauritius

16:24

Emirates potenzia i collegamenti verso Mauritius. Dal 9 aprile fino alla fine di giugno, la compagnia aerea porterà a nove i voli settimanali verso l’isola, per poi introdurre una seconda frequenza giornaliera a partire dal primo luglio.

Il volo aggiuntivo fornirà ai viaggiatori in partenza da Europa, Americhe e Medio Oriente più opportunità di connessione.



I collegamenti saranno operati con l’A380, configurato con 14 suite in First Class, 76 posti a sedere interamente reclinabili in Business e 426 posti ergonomici in Economy. Tra i servizi offerti a bordo l’Onboard Lounge e la Shower Spa.