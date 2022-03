Emirates lancia il secondo giornaliero per Melbourne

19:23

Cresce la domanda sull’Australia e Emirates aumenta l’offerta. La compagnia ha annunciato l’aggiunta di un secondo volo giornaliero su Melbourne proprio per rispondere all’aumento delle richieste per i viaggi internazionali dopo la rimozione delle limitazioni di viaggio.

I collegamenti saranno operati con A380 e metteranno a disposizione oltre mille posti al giorno. A disposizione su ogni volo ci saranno 14 suite in first, 76 posti reclinabili in business e 426 posti ergonomici in economy. Il secondo collegamento partirà dal 1 maggio.



“Prima della pandemia - spiega una nota del vettore -, i voli internazionali hanno portato più di 3,1 milioni di visitatori a Victoria ogni anno, immettendo 8,8 miliardi di dollari nell'economia. Emirates ha trasportato il 22% degli 1,3 milioni di passeggeri arrivati a Victoria da mercati europei chiave come Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Svizzera, che hanno portato 86 milioni di dollari all'economia del Victoria nel 2019”.