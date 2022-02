Emirates, secondo volo su Sydney con l’A380

15:30

Emirates potenzia i servizi su Sydney. La compagnia aerea ha annunciato l’attivazione di un secondo volo giornaliero da Dubai, che sarà operatoo con l’A380.

L’introduzione del nuovo servizio giunge in seguito alla decisione del Governo Australiano di riaprire i confini dal 21 febbraio.



Dal 1° marzo la compagnia aerea offrirà poi altri sette voli settimanali, raggiungendo così quattordici servizi settimanali da Dubai verso la capitale del Nuovo Galles del Sud.



La frequenza giornaliera aggiuntiva tra Sydney e Dubai opererà come EK412/413 e offrirà 14 suite di prima classe, 76 sedili reclinabili in Business Class e 426 posti ergonomici in Economy Class.