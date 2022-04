Ita Airways: dalla prossima settimana l'accesso alla data room

10:16

Dopo avere chiuso la possibilità che altre offerte oltre alle tre note possano ancora arrivare sul tavolo del Governo, per la privatizzazione di Ita Airways si apre ora la seconda fase: dalla prossima settimana i tre soggetti in causa potranno accedere alla data room.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, tutti e tre i candidati (la cordata Msc-Lufthansa, Indigo Partners e Certares in partnership con Air France-Klm e Delta) potranno analizzare i dati finanziari del vettore, nonostante il gruppo dello shipping e il colosso tedesco avessero chiesto l’esclusiva.



I prossimi passi saranno quindi quelli della presentazione dell’offerta vincolante che verrà presa in analisi dagli advisor per poi arrivare a un accordo preliminare con la cordata prescelta che dovrebbe avvenire intorno alla metà di giugno, per poi arrivare al closing in dicembre.