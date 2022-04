08:01

"Stiamo ancora camminando su un ghiaccio sottile e lo sarà ancora per un po’ di tempo. Ma mi dà fiducia vedere i vettori positivi e i segnali che qualcosa si sta muovendo ci sono tutti. Sicuramente siamo di fronte a una ripartenza diversa e dovremo leggere i dati dopo per avere le idee più chiare”. Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea, la società di gestione degli aeroporti di Malpensa e Linate, non esita a parlare di svolta per il settore e per i due scali milanesi, ma gli scenari a cui siamo andati incontro negli ultimi due anni lasciano aperte ancora molte incognite e sarà necessario un lavoro accurato...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)