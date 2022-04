P&O Cruises riprende i servizi sulla Dover-Calais

21:00

Riprendono i servizi sulla tratta che attraversa il canale della Manica di P&O Cruises. La compagnia ha annunciato il riavvio della Dover-Calais questa settimana.

Come precisa travelmole.com, la Spirit of Britain è stata autorizzata a salpare dalle autorità britanniche.



Nei prossimi giorni riprenderanno le partenze merci, mentre per i passeggeri bisognerà attendere la prossima settimana. I biglietti, per un errore, erano stati messi in vendita da questo mercoledì.



Si tratterà delle prime operazioni dopo il licenziamento di 800 dipendenti.