Ita Airways: protocollo d’intesa con Airbus per la mobilità aerea urbana

15:09

Anche Ita Airways si affaccia nel mondo della mobilità aerea urbana firmando un protocollo di intesa con Airbus per la creazione di soluzioni di mobilità sostenibile senza alcun tipo di emissione.

“L’accordo siglato oggi tra Ita Airways e Airbus – ha detto il presidente del vettore Alfredo Altavilla -, rappresenta un passo in avanti della partnership già esistente tra le due compagnie, e si pone come obiettivo lo sviluppo di una mobilità aerea più moderna, più confortevole e più ecologica, dotata di tecnologie all'avanguardia".



L’intesa prevede lo sviluppo del velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), CityAirbus NextGen, il veicolo completamente elettrico dotato di ali fisse, coda a forma di V e otto eliche elettriche. Progettato per trasportare fino a quattro passeggeri, incluso il pilota, eseguirà voli a emissioni zero.



“Si tratta di un'opportunità che ci permette di fare leva su un’ambizione condivisa, essere precursori dell'aerospazio sostenibile – ha aggiunto il ceo di Airbus Guillaume Faury -, e sviluppare nuove soluzioni di mobilità aerea per il volo verticale a zero emissioni a sostegno sia delle nostre città sia delle relative comunità nel prossimo decennio”.