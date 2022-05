Business travel, Lufthansa lancia una piattaforma all-in-one per le pmi

10:57

Una piattaforma per i viaggi d’affari all-in-one. Questa la novità lanciata dal Gruppo Lufthansa, in collaborazione con TripActions, per aiutare le pmi e il mondo b2b.

Il nuovo strumento consente di visualizzare le offerte Ndc delle compagnie del Gruppo e di accedere direttamente a contenuti riguardanti voli, alloggi, treni e servizi di autonoleggio.



"Stiamo portando l'esperienza di viaggio a un nuovo livello grazie alla nostra partnership strategica con TripActions", ha spiegato a Travel Mole, Tamur Goudarzi Pour, svp channel management di Lufthansa Group.



Le aziende possono così creare soluzioni di viaggio personalizzate e utilizzare la piattaforma in due versioni: Essentials o Premium. Inoltre, possono godere di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di un sistema di fatturazione centralizzata.