Emirates e Royal Air Maroc, accordo di codeshare

13:11

Potenziare le rotte tra Dubai, Casablanca e non solo. Questo l'obiettivo dell'accordo di codeshare siglato da Emirates e Royal Air Maroc.

Attraverso la partnership i due vettori offriranno più opzioni di viaggio e scelte di collegamento ai rispettivi passeggeri a partire dalla fine di maggio.



Entrambe le compagnie aeree applicheranno i loro codici sui rispettivi voli tra Casablanca e Dubai per un totale di 209 destinazioni combinate.



L'intesa garantirà anche tariffe più competitive per biglietti singoli, viaggi multipli e trasferimenti di bagagli verso la loro destinazione finale.



I nuovi voli in codeshare sono già prenotabili sui siti dei vettori, nelle agenzie e sulle Ota, nonché negli uffici di vendita al dettaglio.



Nel dettaglio, i clienti di Emirates saranno in grado di accedere a 17 destinazioni in Marocco oltre Casablanca, così come a 63 destinazioni internazionali, tra cui 25 destinazioni in Africa settentrionale, occidentale e centrale. I clienti di Royal Air Maroc possono accedere a oltre 130 destinazioni Emirates, tra cui 60 città in Medio Oriente, Stati Uniti, Asia occidentale ed Estremo Oriente.