08:02

Giornata nera per i trasporti quella di venerdì prossimo. Il 20 maggio il comparto sarà interessato dallo sciopero generale dei settori pubblici e privati, indetto dalle sigle sindacali Usb e Cobas.

Per 24 ore, dalle 00.01 alle 23.59, ritardi e cancellazioni potrebbero compromettere la regolare attività dei servizi di trasporto aereo, su gomma e su rotaia, nonché marittimo.



I servizi garantiti

Secondo quanto comunicato dall'Enac, saranno comunque garantiti i voli nelle seguenti fasce di tutela: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. L'Ente raccomanda comunque di contattare la compagnia aerea di riferimento prima di raggiungere l'aeroporto di partenza.



Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, sempre garantite le Frecce e i servizi regionali Trenitalia operati nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle 06 alle ore 09 e dalle 18 alle 21.



Possibili disagi anche nelle città, per chi si muoverà con i mezzi pubblici o usufruendo dei servizi taxi.