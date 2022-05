La corsa del Mediterraneo premia la Spagna: i dati di Uk, Usa e Germania

17:27

L’estate 2022 è tutta da decifrare: la prima, da tre anni a questa parte, in cui riparte la gara per la conquista dei mercati stranieri. Sul fronte del Mediterraneo, i dati sembrano dare un vantaggio alla Spagna, che si conferma una tra le principali mete per bacini particolarmente importanti come Regno Unito, Stati uniti e Germania.

In particolare, i dati ripresi da preferente.com segnalano che le ricerche dei viaggiatori del Regno Unito si rivolgono per un quarto al paese iberico. E il sito precisa anche che in valore assoluto gli arrivi dall’Inghilterra alla Spagna sono il triplo di quelli verso l’Italia, ovvero il principale competitor.



Anche per i turisti tedeschi la Spagna rappresenta la prima scelta. Per quanto riguarda gli americani, invece, vince l’Italia, che si piazza al primo posto nelle ricerche di alloggio, seguita nell’ordine da Francia, Regno Unito e appunto Spagna.