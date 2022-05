Nicolas Ferri, Delta: “Prenotazioni voli per l’Europa superiori ai livelli del 2019”

15:55

Sembra una scommessa vinta da quello che appare in questo primo scorcio di stagione. Ne è convinta Delta, che quest’estate ha puntato molto forte sul ripristino dei collegamenti da e per l’Europa, dove la compagnia opererà voli su 21 città e 16 Paesi, oltre a quelli effettuati dai partner della joint venture transatlantica, Air France, Klm e Virgin Atlantic.

L'andamento

“Delta sta rispondendo all’incremento della domanda per i viaggi transatlantici con l’aggiunta di più città e rotte nonstop attraverso l’Atlantico, in un momento in cui le prenotazioni per molte destinazioni quest’estate, incluse Italia e Grecia, superano i livelli del 2019 - evidenzia Nicolas Ferri, vice president for Europe, the Middle East, Africa and India di Delta -. I dipendenti Delta stanno lavorando alacremente per riaccogliere i passeggeri a bordo e garantire un viaggio piacevole, sicuro e senza intoppi, qualunque sia l’avventura scelta per l’estate”.



Una buona indicazione per la ripresa dell’incoming nel nostro Paese, dove questa estate Delta effettuerà voli su Roma, Milano e Venezia e, grazie agli accordi di code sharing con Ita Airways, potrà consentire ai passeggeri americani di raggiungere molte altre città della Penisola.