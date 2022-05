Jet2 aumenta la programmazione per l'estate del 2023

15:53

Nel settore del trasporto aereo la domanda continua a crescere, da qui la decisione di Jet2 di ampliare la propria offerta per il 2023. Sono stati dunque annunciati nuovi voli per la prossima estate, con partenza dagli aeroporti di Birmingham, London Stansted e Manchester. Nei programmi del vettore, anche ulteriori aeromobili di supporto a queste tre basi.

Sotto il profilo di tour operating, Jet2 - che ha di recente lanciato i prodotti Sicilia e Sardegna - si prepara a introdurre Atene e Roma da London Stansted per dei city break firmati Jet2CityBreaks.

Come riporta travelmole.com, per l’anno venturo saranno 57 in totale le rotte leisure servite da 10 scali britannici, con un incremento della seat capacity verso le Canarie, Spagna, Turchia, Croazia e Grecia. G. G.