Norwegian: maxi ordine per 50 B737 Max

19:30

Norwegian riprende la corsa e si prepara a piazzare un ordine di altissimo rilievo, un segnale di come le difficoltà del passato, che avevano portato la compagnia anche sull’orlo del fallimento, sono ormai state superate.

Il vettore norvegese ha infatti raggiunto un primo accordo con la Boeing per accogliere in flotta 50 B737 Max 8, con le consegne previste nel quadriennio 2025-2028. Secondo quanto riportato da simpleflying, non mancheranno operazioni di leasing all’interno di questa commessa, ma la maggior parte degli aerei sarà di proprietà.



Norwegian aveva ricominciato a utilizzare il Max dallo scorso mese di marzo con l’arrivo di 10 esemplari ottenuti in leasing.