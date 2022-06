08:35

Si apre un mercoledì senza precedenti per il trasporto aereo italiano, scosso da agitazioni che, su scala nazionale, condizioneranno principalmente il traffico low cost. Per 4 ore - dalle 10 alle 14 – si fermeranno in sciopero i piloti, gli assistenti di volo e il personale di Ryanair Limited, Malta Air, Crewlink, Volotea ed easyJet. Tra le ragioni delle agitazioni – indette da Filt Cgil e Uiltrasporti -, il “perdurare dell'impossibilità di un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. Questioni aperte, segnalano le sigle sindacali, “il mancato adeguamento ai minimi salariali del Ccnl e il perdurare di un contingency agreement non più attuale, un'arbitraria decurtazione economica in busta paga, a fronte di presunti ammanchi nelle vendite, il mancato pagamento della malattia, il rifiuto delle compagnie di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva”.

Ma oggi incroceranno le braccia anche il personale Enav di stanza a Milano, dalle 10 alle 18; nonché i lavoratori Alitalia Sai e Ita Airways, dalle 13 alle 17.



I voli garantiti

Per contenere i disagi, nelle scorse ore l’Enac ha prontamente pubblicato l’elenco dei voli garantiti. Partiranno regolarmente, in linea con le leggi che normanno gli scioperi, tutti i voli – compresi i charter – schedulati in partenza nelle fasce di tutela (dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21).



Garantiti anche tutti i charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dell'agitazione.



Sarà assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero, così come la partenza di tutti i servizi schedulati in orari antecedenti all'inizio dell'astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; e l’arrivo a destinazione dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall'inizio dello sciopero.



Per quanto riguarda i voli intercontinentali, saranno garantiti tutti i collegamenti in arrivo, compresi i transiti sugli scali nazionali, nonché i servizi segnalati nell'elenco al link precedentemente indicato.



L’elenco completo delle rotte garantite è disponibile a questo link