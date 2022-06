La famiglia Hidalgo vende gli alberghi per non cedere quote in Air Europa

12:14

La famiglia Hidalgo non vuole cedere il passo nella vicenda Air Europa e soprattutto non vuole correre il rischio di avere un intervento finanziario da parte del Governo prima dell’attesa vendita al Gruppo Iag, sempre che questa vada a buon fine.

L’ultima mossa in ordine di tempo è stata quella di mettere sul mercato tutte le strutture alberghiere, secondo quanto riportato da Preferente: si tratta di oltre 4mila camere di portfolio della catena Be Live in Repubblica Dominicana e a Cuba dalle quali i proprietari di Globalia contano di portare a casa oltre mezzo miliardo di euro con i quali potere saldare il debito con la banca Santander (circa 200 milioni) e iniziare la restituzione del prestito statale arrivato lo scorso anno.



Le mosse successive

Solo in questo modo Globalia potrebbe mantenere la propria quota fino al momento dell’eventuale vendita dalla quale l’azienda conta di ricavare 400 milioni di euro in aggiunta dei 100 milioni del prestito di Iberia già ricevuti.