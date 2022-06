Aeroporti di Puglia, accordo con la Polizia di Stato per la lotta ai crimini informatici

16:29

Aeroporti di Puglia e Polizia di Stato uniscono le forze per combattere i crimini informatici. La società di gestione degli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ha siglato ieri un accordo con la Polizia per la prevenzione e il contrasto dei cyber attacchi.

La convenzione – firmata dal Prefetto Daniela Stradiotto, nella veste di direttore centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e da Antonio Maria Masile, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia Spa - rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione alla criminalità informatica attraverso la stipula di accordi con gli operatori che forniscono prestazioni essenziali.