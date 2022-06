Qatar Airways: accordo con Airlink per i voli sull'Africa Meridionale

21:00

Accordo di codeshare tra Qatar Airways e Airlink per aumentare i collegamenti tra 45 destinazioni in 13 Paesi dell'Africa meridionale e il resto del mondo.

Tra le mete che saranno collegate con il Sud del continente africano New York, Dallas, Londra, Copenaghen e Barcellona, oltre a diversi aeroporti dell'Asia come Manila, Giacarta e Cebu.



"Abbiamo potenziato la nostra presenza sul mercato africano - commenta Akbar al Baker, amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways - aggiungendo otto nuove destinazioni dall'inizio della pandemia, promuovendo partnership come questo dinamico accordo con Airlink, che migliorerà notevolmente la nostra offerta ai clienti e sosterrà i viaggi e il commercio". L'amministratore delegato di

+, Rodger Foster, ha aggiunto: "Questo sviluppo è una conferma dell'importanza di Airlink nel fornire accesso aereo all'intera regione attraverso la nostra vasta rete di destinazioni che, se considerata insieme alla portata globale di Qatar Airways, crea opportunità di collegamenti senza precedenti".