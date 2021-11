Qatar Airways aumenta i voli dall’Italia su Doha

08:46

Qatar Airways potenzia le rotte dall’Italia su Doha. La compagnia aerea ha annunciato che dal prossimo primo dicembre saranno disponibili due voli giornalieri da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

L’operazione consentirà di offrire maggiori soluzioni per raggiungere le oltre 140 destinazioni del network della compagnia, tra cui Maldive, Seychelles, Thailandia, Oman e Dubai.



Lo schedule da dicembre prevede decolli da Malpensa alle 9:35 (arrivo a Doha alle 17:20) e alle 15:50 (arrivo a Doha alle 23:35). I voli di ritorno partiranno dal Qatar alle 2:05 (atterraggio a Mxp alle 6:35) e alle 8:25 (arrivo alle 12:55).



Per quanto riguarda Roma, i decolli sono previsti alle 9:55 (con arrivo a Doha alle 17:05) e alle 16:35 (arrivo alle 23:45). I decolli dal Qatar sono previsti alle 2 (arrivo a Fco alle 06:15) e alle 8:35 (arrivo alle 12:50).



“Soprattutto in occasione della tanto attesa riapertura dei corridoi turistici ‘Covid free’ - aggiunge Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe -, desideriamo offrire ancora più opzioni di scelta e di viaggio a tutti coloro che desiderano soggiornare nella magnifica città di Doha”.