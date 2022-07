I vettori cinesi tornano a investire: trattative con Airbus

16:37

Segnali positivi dal settore dei trasporti in Cina. Le compagnie aeree del Dragone sarebbero in trattative con Airbus per nuovi aerei.

Come riporta travelmole.com, la notizia arriva pochi giorni dopo l'annuncio di un maxiaccordo, sempre con Airbus, per 37 miliardi di dollari.



Da quanto emerge, ora le trattative si starebbero rivolgendo agli A220, aerei narrow body da 150 passeggeri. L'ordine precedente riguardava invece la fornitura di 292 A320 per quattro compagnie aeree cinesi.



Airbus starebbe inoltre cogliendo l'occasione per ampliare la presenza sul mercato orientale.