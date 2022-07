14:49

World2Fly ha lanciato i collegamenti tra Europa e Stati Uniti. La compagna approda negli States con un collegamento tra Madrid e Orlando. La rotta viene operata con un A350-900.

Il volo viene proposto in ottica leisure, con una destinazione adatta a viaggi in coppia, con amici o in famiglia. Il volo è diretto e sarà commercializzato da Newblue, il tour operator di World2Meet.



Per il prossimo 15 luglio la compagnia pianifica un nuovo volo diretto sulla stessa rotta.