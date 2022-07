08:04

L’aeroporto di Heathrow avverte che sono probabili ulteriori cancellazioni nelle settimane e nei mesi a venire. Come riportato da TTG Media, l'amministratore delegato John Holland-Kaye ha affermato che l'aeroporto è ora comunque pronto a rivedere i cambiamenti sugli orari a seguito della nuova concessione del governo in riferimento agli slot.

Il mese scorso, Heathrow aveva chiesto alle compagnie aeree di rimuovere 30 voli dallo schedule del 30 giugno, in quanto era atteso un picco di passeggeri troppo elevato rispetto alle reali capacità dell’aeroporto.

L’intervento di Holland-Kaye giunge dopo l’annuncio che quasi sei milioni di passeggeri hanno viaggiato attraverso l'aeroporto in giugno, portando il numero totale per la prima metà dell'anno a 25 milioni.

Dopo aver lanciato una campagna di recruiting alla fine dell'anno scorso, Heathrow prevede ora, entro fine luglio, di tornare ai livelli occupazionali pre pandemia. Intanto, è stato riaperto anche il Terminal 4.



Tuttavia, i problemi sono destinati a protrarsi ancora a lungo: "La puntualità degli arrivi è molto bassa a causa dei ritardi in altri aeroporti e della congestione dello spazio aereo in tutta Europa, con conseguenti aggravi per l’aeroporto e per tutto il personale che vi opera. Nonostante ciò, siamo stati in grado di fornire un buon livello di servizio alla stragrande maggioranza dei passeggeri. Tuttavia, nonostante gli sforzi, ci sono stati periodi nelle ultime settimane in cui i livelli di servizio non sono stati accettabili, con lunghi tempi di coda, ritardi per passeggeri a mobilità ridotta, bagagli che non viaggiano con i passeggeri o che arrivano in ritardo".