08:03

Per gli analisti, si tratta soprattutto di un calo della fiducia da parte dei viaggiatori nei confronti di un comparto che nelle ultime settimane ha mostrato più di una difficoltà. In ogni caso, il dato elaborato da ForwardKeys è incontrovertibile: le prenotazioni all'ultimo minuto per i voli interno all'Europa al 10 luglio 2022 sono diminuitre del 44% rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, le vendite estive da Amsterdam (uno degli aeroporti che per primi ha ammesso di essere in difficoltà) sono calate del 59% rispetto a prima della pandemia, mentre quelle da Londra del 41%.



L'analisi degli esperti

Secondo l'analisi ripresa da phocuswire.com i risultati dimostrano che la fiducia dei consumatori è in calo costante dall'ultima settimana di maggio, ovvero all'incirca da quando il sistema dei trasporti europeo ha manifestato segni di sofferenza. Nel periodo dal 30 maggio al 10 luglio le cancellazioni parziali e le modifiche agli operativi sono triplicati rispetto al periodo pandemico.

Olivier Ponti, vicepresidente insighits di Forward Keys, si dice comunque fiducioso: gli aeroporti, afferma, arriveranno alla fine alla piena occupazione. Ma la strada per raggiungere l'obiettivo è molto accidentata a causa di diversi fattori come l'aumento del costo del carburante e il calo della domanda a causa dei disagi nei viaggi.



"A fine maggio sembrava che avremmo assistito a un'estate eccezionale per i viaggi in Europa - afferma Ponti -, ma ora è più probabile che sia solo una buona estate".