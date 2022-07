Sardegna verso crescita importante delle presenze turistiche

13:31

“Anche i primi dati di luglio confermano la tendenza già emersa a giugno, con un consistente aumento rispetto al 2021, e un consolidamento dei dati record del 2019”. Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, conferma il buon andamento del turismo sull’Isola per quest’estate. Il mercato italiano resta quello più forte, si legge su Hotelmag, ma anche quello estero appare in aumento.

Secondo i dati forniti dall’Autorità di sistema portuale, dall’1 al 10 luglio, nei porti sardi si sono registrati 184.250 arrivi, con un incremento del 21,69% rispetto allo stesso periodo del 2021, dato in crescita (+11.34%) anche rispetto al 2019.



Nei tre aeroporti isolani, invece, sino a domenica 17 luglio sono arrivati circa 410mila passeggeri, tra voli di linea e non, con un incremento di circa il 34% rispetto al 2021 e di quasi l’1% nei confronti del 2019.



“Per gli operatori turistici sardi sarà una boccata di ossigeno considerevole – ha commentato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -. Dopo luglio e agosto, che registrano sempre numeri eccezionali, anche il mese di settembre potrebbe riservare interessanti sorprese in termini di presenze”.