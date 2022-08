Ita Airways potenzia i collegamenti sulla Calabria nell’orario invernale

12:56

Rafforzamento sulla Calabria nella programmazione invernale di Ita Airways. Il vettore nazionale ha annunciato un potenziamento dell’offerta sia sullo scalo di Reggio Calabria sia su quello di Lamezia Terme.

L’incremento si concretizzerà con il raddoppio dei voli sugli hub di Milano Linate e di Roma Fiumicino, aumentando le possibilità di voli in connessione in particolare verso le principali località europee servite da Ita.



“Inoltre – si legge in una nota della compagnia -, a questa attività si affiancherà a breve l’intervento di adeguamento strutturale dell’aerostazione passeggeri del Tito Minniti di Reggio Calabria e il superamento delle criticità di carattere operativo-aeronautico che sarà ottenuto grazie all'importante intervento dell’Ente Nazionale Aviazione Civile”. I voli sono in vendita a partire da oggi.