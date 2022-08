Volare di Ita Airways: due novità per gli iscritti al programma loyalty

09:27

Arrivano due novità per gli iscritti al programma fedeltà di Ita Airways, Volare. A partire da oggi, 5 agosto, sarà live sul sito della compagnia una nuova sezione dedicata ai primi due partner del programma loyalty del vettore, Avis, il brand di rent a car, e Aeroporti di Roma con il servizio easy Parking.

“L’ingresso dei primi partner nel circuito Volare contribuirà al completamento dell’esperienza di viaggio dei nostri clienti e farà sì che il programma Volare possa essere vissuto nella quotidianità dai nostri frequent flyers – dice Emiliana Limosani, cco di ITA Airways e ceo di Volare -. Grazie a queste partnership commerciali, e alle numerose in arrivo nei prossimi mesi, saremo in grado di offrire sempre più scelta, flessibilità e servizi personalizzati, perseguendo l’obiettivo di customer centricity su cui si basa il nostro programma fedeltà".



Un’altra novità è il lancio da parte di Volare di una nuova campagna di Status Match per arricchire ancora di più l’offerta e per consentire agli iscritti ai programmi fedeltà di 22 compagnie aeree di accedere direttamente ad uno dei tier premium del programma di ITA Airways, a seconda di quello di provenienza.



Fino al 15 settembre 2022 si potrà infatti partecipare alla campagna di Status Match: basterà iscriversi al programma Volare (se non si è già soci), presentare la propria tessera di appartenenza ad un club premium di una delle compagnie aeree incluse nella promozione e richiedere un abbinamento di status.



In questa edizione, per ottenere lo Status Match sarà inoltre necessario essere in possesso di un biglietto aereo a proprio nome operato da ITA Airways con data di viaggio successiva al 2 agosto 2022.