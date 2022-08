British Airways: Aruba e Guyana new entry ai Caraibi per la summer 2023

10:03

Arrivano le prime anticipazioni sulla programmazione estiva del 2023 di British Airways e le novità annunciate confermano la volontà della compagnia del Gruppo Iag di mantenere un presidio ben saldo nel segmento leisure, in particolare sul lungo raggio.

Le due new entry del prossimo anno, secondo quanto riportato da TTG Media, riguarderanno l’area caraibica dove British aggiungerà due rotte verso Aruba e Guyana. I voli decolleranno dall’aeroporto di Londra Gatwick e saranno operati, nel caso di Aruba, via Antigua dal 26 marzo del 2023. Il giorno dopo sarà la volta del collegamento sulla Guyana, in questo caso via Saint Lucia.



Con le due novità saliranno così a 17 le destinazioni dei Caraibi collegate con la Gran Bretagna da British, che il prossimo anno aggiungerà una frequenza in più anche sul volo su Grenada.