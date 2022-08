08:03

Il Frecciarossa 1000 arriva in Spagna. Sono iniziate le prove tecniche sulla linea ferroviaria fra Madrid e Barcellona, ultima fase prima dell’omologazione finale del treno sulla rete ferroviaria iberica. A condurle Ilsa, il consorzio partecipato da Trenitalia (capofila del Polo passeggeri del Gruppo Fs).

Il debutto del Frecciarossa 1000 nel Paese è previsto entro la fine dell’anno e la vendita dei biglietti sarà aperta tra settembre e ottobre.



Iryo

Il Gruppo Fs opererà con il nome commerciale Iryo collegando inizialmente Madrid, Barcellona, Siviglia, Malaga, Cordoba, Valencia, Alicante e Saragozza. Ulteriori servizi saranno aggiunti successivamente.



I piani internazionali

L’arrivo in Spagna del Gruppo Fs - spiega la società in una nota - si inserisce in una più vasta strategia di internazionalizzazione del Gruppo, che prevede per lo sviluppo extra-italiano un incremento di ricavi da 1,8 miliardi di euro del 2019 a circa 5 miliardi nel 2031.



Il Polo passeggeri, con Trenitalia capofila, è presente infatti in Francia con Trenitalia France - attiva con collegamenti fra Milano e Parigi e Parigi e Lione con il Frecciarossa 1000 -, nel Regno Unito con Avanti West Coast e c2c, in Germania con Netinera, in Grecia con Hellenic Train e in Olanda con l’operatore su gomma Qbuzz.