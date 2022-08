Iberia Express verso lo sciopero

15:55

Il tentativo di evitare lo sciopero di Iberia Express non è andato a buon fine. Attualmente dunque sarebbe confermata l'agitazione prevista per i giorni compresi tra il 28 agosto e il 6 settembre.

Come riporta preferente.com l'incontro che si è svolto questa mattina tra l'azienda e i sindacati non ha ottenuto i risultati sperati.



Secondo la compagnia aerea la somma delle richieste dei dipendenti avrebbe portato a un aumento dello stipendio del 26%.



Lo sciopero andrà a coincidere con uno dei momenti di maggiore traffico per gli aeroporti spagnoli, dal momento che in quei giorni sono previsti i rientri dalle ferie d'agosto. Iberia ha comunque varato un piano che garantirà i servizi minimi. I passeggeri interessati saranno informati dalla compagnia stessa.