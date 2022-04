Iberia e Air Europa, il dominio delle rotte verso l’America Latina

12:27

Iag aumenta le quote di mercato sulle rotte tra Europa e America Latina rispetto al periodo pre-pandemia. Tramite la sua compagnia Iberia, passa a un market share del 19% rispetto al 14% del 2019; percentuali che valgono sia per la capacità che per i passeggeri.

Da sottolineare, come evidenzia preferente.com, che i dati valgono unicamente per le quote di mercato, in quanto l’attività in senso assoluto è ancora inferiore rispetto al pre-Covid.



Ma al terzo posto si piazza un’altra compagnia spagnola, ovvero Air Europa, che passa da una quota di mercato del 7% nel 2019 al 9%. Al secondo posto si conferma Air France, con l’11%.



Dopo il podio, compaiono i nomi di Klm, Tap e Lufthansa.



A perdere quote sono le compagnie latinoamericane, che scendono nel complesso dal 15% del 2019 all’11%.