08:33

“Se questa operazione andrà in porto, Air France-Klm diventerebbe un partner commerciale e operativo di Ita (insieme a Delta, ndr) all’interno di un consorzio guidato da Certares. In questa fase Air France-Klm non investirà nel capitale della compagnia”. Il gruppo franco olandese chiarisce così in una nota la propria posizione all’indomani della decisione del Mef di avviare la trattativa in esclusiva con Certares per rilevare la maggioranza della compagnia italiana.



La posizione

Una puntualizzazione in particolare sul ruolo di partner commerciale e non di investitore per fugare i dubbi della vigilia su questo tema. “Air France-Klm ha una relazione di lunga data con Ita e in precedenza con Alitalia – prosegue il comunicato -. Insieme al suo partner di joint venture Delta Air Lines, Air France-Klm non vede l'ora di promuovere legami più stretti con Ita- e di costruire sulla partnership commerciale esistente che le compagnie aeree hanno formato, in particolare attraverso l'attuazione di accordi di codeshare e l'ingresso di Ita nell'alleanza SkyTeam, di cui Air France-Klm e Delta sono membri fondatori”.

Un accenno poi anche all’alleanza sui voli transatlantici di cui fa parte, oltre a Af-Klm e Delta, anche Virgin, per la quale il gruppo auspica una sempre maggiore presenza di Ita così come viene prospettato un rapporto di stretta collaborazione sul fronte dei programmi di fidelizzazione. “Air France-Klm desidera ringraziare il governo italiano – conclude la nota - per la sua considerazione durante tutto il processo di offerta, durante il quale Certares, Air France-Klm e Delta Air Lines hanno sottolineato in particolare le forti opportunità commerciali che questo accordo porterebbe Ita soggetta all'ottenimento di tutte le approvazioni pertinenti”.