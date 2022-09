Icelandair: il volo su Fiumicino confermato anche nel 2023 con una frequenza in più

15:23

Anticipazione dell’avvio della stagione estiva a metà maggio anziché a luglio come quest’anno, aumento delle frequenze e valutazione sull’opportunità di mantenere in vita la rotta anche durante l’inverno. Icelandair punta al potenziamento del collegamento tra Reykjavik-Keflavik e Roma Fiumicino dopo i brillanti risultati della stagione estiva.

Il bilancio parla infatti di un dato di riempimento che tra luglio e agosto è oscillato tra il 94 e il 96 per cento. Da qui la decisione per il 2023 di fare partire la rotta già il 14 maggio portando a tre le frequenze settimanali contro le due di quest’anno, sempre utilizzando i B737 Max in versione 800 e 900.



Quanto all’ipotesi sull’inverno, il tema è in fase di valutazione dalla compagnia in base alla domanda turistica verso l’isola anche nei mesi più freddi.