Cyprus Airways, agosto in crescita

08:00

Risultati positivi per Cyprus Airwyas: la compagnia aerea ha annunciato che durante lo scorso mese ha operato 321 voli per un totale di 47.514 passeggeri, di cio 8.277 su voli charter. Il load factor si è attestato al 94%.

Come riporta una nota del vettore, i risultati sono stati ottenuti anche grazie agli investimenti sulla flotta, con 50 milioni di euro impegnati per l'aggiunta di 2 nuovi A320.



Negli ultimi due mesi il vettore ha operator 750 voli per oltre 100mila passeggeri. Tra le rotte più gettonate quelle verso Atene, Beirut e Tel Aviv.



Cyprus Airways ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni annuncerà il network invernale.