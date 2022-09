11:10

L'Italia si piazza sull'ultimo gradino del podio in una classifica ben poco ambita: il numero di voli cancellati a causa degli scioperi durante il periodo estivo.

La Penisola, con 2.885 voli che non sono decollati a causa delle agitazioni sindacali, compare al terzo posto del ranking stilato da AirHelp e ripreso da Preferente. Al primo posto c'è la Germania, con 6.107 voli cancellati, mentre al secondo compare il Regno Unito con 4.486 collegamenti saltati.



Bisogna sottolineare che la classifica viene stilata sulla base del numero assoluto di voli cancellati e non sulla percentuale di collegamenti non operati rispetto al totale degli schedulati.



I problemi dell'estate

Al quarto posto compare la Francia, con 2.671 voli e al quinto i Paesi Bassi, con 2.076. Seguono spagna, Portogallo, Danimarcia, Svezia e Austria.



Gli scioperi non sono stati tuttavia l'unico problema da affrontare: durante l'estate il traporto aereo ha dovuto fare i conti con la carenza di personale negli aeroporti e nelle compagnie aeree. Le agitazioni si sono andate a sommare, e in alcuni casi le cause delle proteste non si sono ancora risolte.