di Remo Vangelista

12:48

Gaetano Intrieri si affaccia “nella tana del lupo”. Il ceo di Aeroitalia attraverso i social annuncia che la sua compagnia ha deciso tentare il “colpaccio” con l’apertura di una base a Bergamo a partire da novembre. L’operazione vedrà coinvolte cinque macchine Boeing 737-800.

Intrieri nel suo post ha usato termini sportivi spiegando: “Orio è da sempre l’aeroporto di Ryanair e, non solo andiamo a sfidare i campioni a casa loro ma lo facciamo su una rotta simbolo come Bergamo-Catania. Sappiamo della forza del vettore irlandese e dovremo differenziarci da loro per servizio e garantire come loro efficacia ed efficienza. Poi sarà il mercato a decidere”.



Grosse ambizioni da parte di Aeroitalia che in questi mesi ha scandagliato tutti i mercati, dai voli di linea ai collegamenti charter. Chiaro che sfidare Ryanair sul suo terreno appare decisamente ambizioso. Ma Intrieri potrebbe “accontentarsi” di mettere un piede in un aeroporto che da sempre garantisce volumi di traffico in crescita soprattutto nel segmento leisure. Poi resta da vedere come i vari territori locali reagiranno (in termini di investimenti) all’attivazione di nuove linee da parte di Aeroitalia.