Scioperi: giovedì si fermano i piloti di Eurowings

12:40

Sciopero in arrivo per i piloti di Eurowings, che si fermeranno nella giornata di giovedì prossimo. Lo stop è stato deciso dai sindacati di categoria dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo contrattuale e, in particolare, per gli adeguamenti salariali richiesti dai piloti.

Le trattative erano state aperte dopo che le sigle sindacali avevano richiesto chiarimenti in merito agli aumenti ottenuti dai piloti Lufthansa, che non avevano però incluso i colleghi della controllata low cost. Il dialogo però, dopo alcuni incontri, non ha sortito alcun effetto: da qui la decisione di passare all’azione con lo sciopero di una giornata.