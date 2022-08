I piloti Eurowings minacciano di scioperare

17:33

Anche i piloti Eurowings vogliono tornare ai livelli retributivi pre-pandemia. I dipendenti della controllata low cost di Lufthansa hanno minacciato sciopero nel caso in cui il gruppo decidesse di non riportare i salari allo stesso livello del 2019, dopo le riduzioni messe in atto nel periodo pandemico.

Come riporta preferente.com, nononstante Lufthansa abbia annunciato aumenti che riportano di fatto la retribuzione dei dipendenti di gran parte del gruppo alle cifre di 3 anni fa, il caso di Eurowings sarebbe più complesso.



Le forze in gioco

Sul piatto della bilancia infatti, afferma il portale di informazione trade, pesano i mancati profitti di Eurowings, che in alcuni casi si sono tradotti anche in perdite non irrilevanti.



Il dibattito ha fatto scendere sul piede di guerra i sindacati, che potrebbero indire uno sciopero per il personale della low cost.



In generale, sottolinea ancora la testata, tutte le proteste del settore del trasporto aereo negli ultimi tempi riguardano proprio il ripristino dei livelli salariali prepandemici, dopo i consistenti tagli alle buste paga decisi nel corso del 2020 e del 2021. Ora, con il ritorno dei viaggi, i lavoratori del comparto stanno chiedendo di annullare le riduzioni decise in seguito al calo della domanda dovuto alle restrizioni anti Covid.