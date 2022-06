Continua l’ondata di voli cancellati in Europa: estate difficile per i viaggi

12:24

Non si ferma la valanga di cancellazioni per i voli in Europa. Dopo i casi di British Airways, easyJet e Tui delle scorse settimane, si stanno aggiungendo gli stop del gruppo Lufhtansa.

Come riporta preferente.com Lh, insieme ai vari vettori del gruppo come Brussels, Swiss ed Eurowings, stanno annunciando una serie di cancellazioni per l'estate. Il motivo è quello ormai noto: il personale a disposizione dei vettori e degli aeroporti non riesce a far fronte all'impennata delle richieste. Continua dunque l'insolita situazione delle scorse settimane: nel momento in cui la domanda corre come non mai il comparto dei trasporti deve ridurre le operazioni.



Secondo quanto riporta il sito di informazione trade la strategia di Lufthansa sarebbe quella di razionalizzare le risorse per garantire la massima stabilità nell'orario dei voli ed evitare sorprese nel momento in cui i clienti saranno in coda all'imbarco.



Lufthansa ha annunciato la cancellazione di 900 voli nazionali ed europei per luglio su Francoforte e Monaco per i giorni di venerdì, sabato e domenica. Lo stop coinvolge il 5% del traffico del weekend. Anche Eurowings cancellerà centinaia di voli.



I vettori hanno comunque precisato che i passeggeri saranno informati e, se possibile, riprotetti. Inoltre viene anche proposta l'alternativa del treno.