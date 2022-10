Non solo Fifa World Cup: l'impegno di Qatar Airways per il mercato

12:07

Qatar Airways per sua cultura aziendale si impegna a sostenere lo sport. Quest'anno, con i mondiali di calcio in casa, il vettore qatariota ha deciso di cavalcare l'onda della passione per il pallone.

Aumentano dunque i pacchetti all-inclusive dedicati proprio agli appassionati che si recheranno nel Paese per la Fifa World Cup, così da riunire in un'unica soluzione i biglietti per le partite (inclusi quelli per le semifinali e la finale), i voli e l'alloggio.

Evento unico

"Qatar Airways è orgogliosa di essere la compagnia aerea ufficiale della Fifa World Cup Qatar 2022 - dichiara Akbar Al Baker, chief executive officer del Gruppo Qatar Airways -. Prevediamo un aumento della domanda senza precedenti per tutta la durata del torneo, e i pacchetti dedicati ai tifosi garantiranno loro un'esperienza di viaggio indimenticabile".



Contemporaneamente, Qatar Airways non smette di impegnarsi nell'espansione del proprio network dove anche l'Italia è protagonista. Dopo il 19 dicembre, infatti, al fine di supportare Msc Crociere nell'organizzazione dei propri itinerari con partenza da Doha, la compagnia aerea aggiungerà altri tre voli da Roma e Milano.



Gli stopover

Infine, il vettore ha scelto di creare un prodotto ad hoc per coloro che passano dal Qatar per un semplice stopover. Anche un breve soggiorno di massimo 4 notti può diventare un'occasione per scoprire la destinazione e la sua cultura da mille e una notte. Da qui l'idea di disegnare i pacchetti Discover Qatar, grazie ai quali oltre al pernottamento si possono acquistare tour ed emozionanti esperienze come vivere l'adrenalina di un safari nel deserto o magari perdersi tra i colori dei souq.