flydubai lancia un nuovo volo sulle Maldive e sceglie l’aeroporto di Gan

11:20

Un nuovo volo sulle Maldive per flydubai, che sceglie una rotta alternativa per il suo secondo collegamento sul Paese degli atolli. A partire dal prossimo 4 febbraio, infatti, accanto al volo Dubai-Malè, flydubai lancia il nuovo Dubai-Gan, l’aeroporto situato sull’atollo di Addu o Seenu.

L’atollo è il più meridionale della Maldive e il vettore servirà la nuova destinazione tutti i giorni da Dubai con un collegamento che potrà essere inserito in coincidenza con i voli provenienti da Pisa, Catania e Napoli.



L’atollo di Addu ha una forma a cuore, si trova a 540 chilometri da Malè ed è l’unico delle Maldive che si trova nell’emisfero australe, a sud dell’equatore. L’arrivo sulla nuova destinazione può aprire le porte per collegamenti interni più brevi per alcune isole che da Malè sono decisamente distanti.