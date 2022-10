Emirates: accordo di codeshare con l'indonesiana Batik Air

16:54

Si allarga la rete degli accordi di code share di Emirates che in questa occasione approda in Indonesia grazie all’intesa siglata con Batik Air. Il vettore di Dubai potrà ora accedere a oltre 25 destinazioni nell’arcipelago viaggiando con un unico biglietto e una sola polizza bagaglio.

“In base all'accordo appena attivato – si legge in una nota -, Emirates ha inserito il proprio codice su 8 rotte operate da Batik Air via Jakarta verso - Balikpapan (BPN), Denpasar (DPS), Medan (KNO), Manado (MDC), Padang (PDG), Surakarta (SOC), Surabaya (SUB) e Makassar (UPG). Inoltre, tramite un accordo interline, i clienti Emirates possono anche accedere facilmente ad altri 17 punti nazionali in Indonesia via Giacarta e Denpasar, a città come Praya (LOP), Semarang (SRG), Sorong (SOQ) e altre ancora”.