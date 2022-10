Dubai: l'aeroporto di Sharjah supera i 9 milioni di passeggeri

11:12

Con oltre 9,5 milioni di passeggeri registrati alla fine del terzo trimestre del 2022, l'aeroporto di Sharjah, a 15 chilometri da Dubai, segna un altro traguardo, con un tasso di crescita del 141% rispetto ai 3,9 milioni di passeggeri nel terzo trimestre del 2021. Inoltre, come riporta TraveDailyNews, anche il movimento è aumentato dell'81,65% con 64mila 780 voli registrati fino a fine settembre, rispetto ai 35mila 662 voli della fine del terzo trimestre del 2021.

Ali Salim Al Midfa, presidente dell'Autorità aeroportuale di Sharjah, ha dichiarato: "Abbiamo assistito a una prestazione eccezionale dell'aeroporto di Sharjah con un aumento del numero di passeggeri e di movimentazione delle merci, segnando una pietra miliare durante il periodo di ripresa dalla pandemia di Covid-19. Con questo, l'aeroporto non solo ha raggiunto una posizione di rilievo in termini di statistiche e numeri, ma ha anche fornito un’elevata qualità dei servizi".



Al Midfa ha evidenziato che, nonostante l'alta stagione dei viaggi e le crescenti richieste di viaggio durante l'estate, l'autorità aeroportuale di Sharjah ha raggiunto con successo numeri record e fornito servizi di ottimo livello. “L’Autorità si adopererà costantemente per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi. Si prevede inoltre che le tariffe di viaggio aumenteranno nell'ultimo trimestre a causa dell'incremento delle destinazioni turistiche e della domanda di viaggi attraverso l'aeroporto di Sharjah.